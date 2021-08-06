Yangın bölgeleri için mücbir sebep hali ilan edildi! Beyanname verme ve vergi ödeme süreleri ertelendi

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Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı, orman yangınlarından etkilenen yerler için mücbir sebep hali ilan ederken, bu yerlerde beyanname verme ve vergi ödeme süreleri ertelendi. Söz konusu yerlerde mükelleflerin, ilgili bölgede yangının başlangıç tarihiyle 1 Kasım arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecek. Mücbir sebep hali süresince, verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ertelendi. Vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi ile 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi de uzatıldı.