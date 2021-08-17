Yangın felaketinin yaşandığı bölgeden sevindiren haber: Karıncalar yuva yaptı çalılar filizlendi / 17.08.21

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Antalya Manavgat'ta başlayan ve tüm bölgeyi etkisi altına alan orman yangınları sonucunda yüzbinlerce hektar orman ve yerleşim yeri küle döndü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde, aralarında Hacettepe Üniversitesi'nden bilim insanlarının da olduğu 5 kişilik heyetin 15 gündür bölgede gerçekleştirdiği incelemeler sadece toprağı değil, umutları da yeşertti. Yangından sonra, karıncaların yeniden yuva yaptığı ve çalıların tekrar filizlendiği görüldü.