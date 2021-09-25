Yanlış ameliyat yapan Dr. Güven Mete vicdan azabından canına kıyıp böbreğinin mağdur kadına verilmesini vasiyet etti / 25.09.21

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Yalova'da kalçasında yürümesini etkileyen rahatsızlık nedeniyle özel bir hastanede kalça protezi ameliyatı olan Seher Uygun'un yanlışlıkla toplardamarı kesildi. Böbrekleri kısa sürede iflas eden kadın, diyaliz makinesiyle yaşamaya mahkûm oldu. Yüzde 83 engelli hale gelen, akut böbrek yetmezliği tanısı konulan kadın, günde 30 adet ilaç kullanmak zorunda kaldı. Ameliyatı yapan Dr. Güven Mete ise duyduğu vicdan azabı sonrası, toplardamarın yanlışlıkla kesildiğini meslektaşlarına gönderdiği mail ile anlattı, böbreğinin mağdur kadına verilmesini vasiyet edip canına kıydı. Ancak Seher Uygun, çoktan böbrek nakli olmuştu...