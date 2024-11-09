KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Yapay Zeka ve Kadın temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesinin açılışında Takvim.com.trden Fatma Güle açıklamalarda bulundu. Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yapay zekanın insanların hayatını kolaylaştırabileceğini fakat yanlış kullanıldığında mevcut toplumsal ayrımcılıkları kopyalayabileceğini belirtti. Yapay zekanın iş dünyasında kadınlar için bir avantaj da bir tehdit de olabileceğini belirten Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yapay zeka temelli dünya için kadınların aktif rol almasının gerekliliğini ifade etti.