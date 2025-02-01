Dünyanın yakında takip ettiği yapay zeka savaşları Çinli şirket DeepSeekin geliştirdiği düşük maliyetli Büyük Dil Modeli LLM sonrası yeni bir boyuta taşındı. Ancak Çinli DeepSeek ile ABDli OpenAIın ChatGPT 4onun aynı sorulara farklı cevaplar vermesi, yapay zekanın bazı konulardaki güvenilirliği konusunda şüphe uyandırıyor. DeepSeek, Tiananmen Meydanına ilişkin soruya verdiği cevabı yaklaşık 3-5 saniye sonra silerken, nedeni sorulduğunda kullanıcıyı bekletiyor ve sunucu hatası vererek kişinin uygulamayı kullanamamasına yol açıyor. GPT, Gazzedeki ateşkesi desteklemeyen ünlüler sorulduğunda, belirli isimleri sıralarken daha fazla kişi istendiğinde verdiği isimleri tekrar ediyor.