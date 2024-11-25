Trednyol Süper Ligde sezona şampiyonluk umuduyla başlayan Beşiktaş, son 3 haftada kaybettiği puanların ardından Göztepeye de yenildi. Siyah beyazlılar, Semih Kılıçsoyun ardından Malcom Bokelenin kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibine engel olamadı ve maç konuk takımın 4-2lik üstünlüğü ile sona erdi. Kartal bu skorla son 4 maçında 11 puan kaybetti. Ayrıca lider Galatasarayın da 13 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında ağır bir darbe daha aldı. İşte Beşiktaş - Göztepe maçında yaşananlar...