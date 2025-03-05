ABD Başkanı Donald Trumpın Kieve yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya aldığını açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Trumpa minnettarım. Ukrayna bu anlaşmayı her zaman uygun formatta imzalamaya hazırdır. dedi. Rusyanın söz konusu şartlara uyması halinde denizde de ateşkes ilan edebileceklerini belirten Zelenskiy, Daha sonraki tüm aşamalarda çok hızlı hareket etmek ve güçlü bir nihai anlaşmaya varmak için ABD ile birlikte çalışmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Zelenskiynin pişmanlık açıklamasının arkasında İngiltere uyarısı olduğu ortaya çıktı.