Yargıda rüşvet skandalında yeni detaylara Takvim ulaştı! Görevden uzaklaştırılan hakim B.E.'nin geçmişi de kirli / 27.06.22

Terör suçundan müebbet hapis cezası alan bir sanığın avukatı yargılamanın yenilenmesi ve infazın durdurulması talebinde bulundu. Avukatın bu talebi önce reddedildi sonra kabul edildi ve terör suçundan müebbet hapis cezası alan sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkeme başkanının rüşvet aldığı iddiası üzerine olaya el atan Hakimler ve Savcılar Kurulu HSK, mahkeme başkanı ile üye hakimi hakkında soruşturma başlattı. Mahkeme başkanının görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Üye hakim B.E. hakkındaki inceleme ve soruşturma ise devam ederken, Takvim çok önemli bilgilere ulaştı. Daha önce Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat olan üye hakimi B.E.nin ismini değiştirdiği, boşanma davasında mahkeme kararı uyarınca ödenen nafaka parasını tahsil ettiği ancak bu paraları müştekiye vermediği iddiasıyla Adalet Bakanlığının onayı ile hakkında kovuşturma yapıldığı belirlendi.