FETÖnün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün yargı yapılanmasına ağır darbe vurmuş, çok sayıda yargı mensubu örgütle irtibat ve iltisakı nedeniyle başlatılan idari soruşturmalarda meslekten ihraç edilmişti. Ancak ihraç edilen birçok ism daha sonra görevine iade edilmişti. Danıştay 5. Dairesi’nin skandal kararıyla göreve dönen 387 hâkim ve savcıdan 85’inin dosyası yeniden incelendi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ iltisakı tespit edilen 40 ismin iade kararının bozulmasını talep etti.