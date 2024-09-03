Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra, otoparkın çıkışında arkasından kornaya basan sürücünün yumruklu saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırının şüphelisi E.G, savcılığa teslim olmasının ardından tutuklandı. İşçimene hakaret ettiği belirlenen bir şüpheli ise toplanan yeni deliller doğrultusunda tekrar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan yaşadığı dehşet anlarını anlatan savcı İşçimen, Hasta olduğumu söyledim geber dedi. Acımasızca vurdu. Taksicilere sığındım. Başıma çok sayıda darbe aldım. dedi.