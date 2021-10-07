Yargıtay'dan emekli maaşlarıyla ilgili çok önemli karar! Kredi çeken her emekliyi ilgilendiriyor...

Takvim

Son dakika haberi... Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Yargıtay, emekli maaşlarına bloke konulamayacağı kararını verdi. Kararda, emekli maaş ve ödeneklerinin nafaka borçları ve SGK alacakları haricinde haczedilemeyeceği belirtildi. Karar, çektiği krediyi ödeyemeyen bir emeklinin maaşına bloke konulmasının iptali için açılan dava üzerine verildi.