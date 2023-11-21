Son dakika haberi! Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Atalay hakkındaki Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararının itiraza açık bir karar olmadığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Anayasa Mahkemesi, hem Yargıtayı hem de alt derece mahkemelerini yok sayarak milletvekili seçilmeden önce Gezi Parkı ihanetine ilişkin görülen davalarda ceza alan Atalay hakkında ihlal kararı vermişti. AYMnin Anayasayı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını belirten Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay hakkında ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.