Yargıtay'ın 15 Temmuz davasındaki 'tahliye' kararına tepki! Kripto FETÖ'cü lobiye dikkat çekti: "Kara propaganda yürütülüyor" / 22.06.22

15 Temmuz 2016daki FETÖcü hain darbe girişimine ilişkin görülen davada Sultanbeyli dosyası kapsamında vicdanları yaralayan bir karar verildi. Yargıtay, ihanet gecesinde Yalovadan İstanbula doğru yola çıkan ve Sultanbeyli ilçesinde trafikte kaldıkları için yakayı ele veren 66 askeri öğrenci hakkında verilen karar bozuldu. Söz konusu kişilerin tahliyesine hükmedildi. 15 Temmuz Derneğinden ise Yargıtayın verdiği karara tepki geldi. A Habere konuşan derneğin avukatı Sedat Ayyıldız, Türkiyede kripto FETÖcü bir lobi, askeri öğrencileri kurtarmak için gerçekten bir kara propaganda yürütüyor ifadelerini kullandı.