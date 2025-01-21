İsrail ile Hamas arasındaki esir takası sırasında serbest bırakılan Rağad Amru, İsrail güçlerinin Filistinli kadınlara uyguladığı şiddeti anlattı. Amru, serbest bırakılmadan önce demir kafesli otobüslerde 4 saat bekletildiklerini ve Ofer Hapishanesinde gardiyanlar tarafından saçlarından sürüklenerek darp edildiklerini söyledi. Ayrıca, Halide Cerrarın serbest bırakıldığında sağlık durumunun kötü olduğunu, zayıfladığını ve saçlarının beyazladığını belirtti. Filistinli kadın esirlerin İsrail hapishanelerinde yaşadığı kötü muameleye dikkat çekildi.