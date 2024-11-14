İstanbulda yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Savcılık yurt dışında oldukları tespit edilen sosyal medya fenomenleri Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan ve Batuhan Kesgin hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Fenomenlerin sosyal medya hesapları da kapatıldı. Savcılık ayrıca, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaçı Maltaya götüren, reklam ile teşvik videosunda birlikte yayın yapan ve yurt dışında oldukları anlaşılan şüpheliler Cenk Pekkan ile Ünal Orhan hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.