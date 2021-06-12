Kayseri'de cesetleri bağ evinde tandıra gömülmüş halde bulunan Mehmet Turhan ile boşandıktan sonra yeniden birlikte yaşamaya başladığı Firdevs Öztürk cinayetine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Tutuklanan cinayet zanlısı Mehmet Turhan’ın kardeşi Yusuf Turhan’ın, cinayeti işledikten bir hafta sonra polis merkezine gidip, ağabeyinin kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Turhan'ın ifadesinde, “Ağabeyim ile aramızda arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşandı. Kavga ettik ve ben olayın siniriyle elime geçirdiğim kabloyla ağabeyimi ve yengemi boğarak öldürdüm