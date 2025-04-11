Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun 1990da KKTCden İstanbul Üniversitesine yaptığı usulsüz yatay geçişle ilgili büyük bir çekişki gün yüzüne çıktı. Yatay geçiş formuna bizzat el yazısıyla Ekonomik durumum iyi değildir yazan İmamoğlunun aynı yıl kurulan İmamoğlu Eğitim İthalat - İhracat Ticaret Sanayi Anonim Şirketinde İMAŞ hisse sahibi olduğu ve 500 bin liralık hissesinin sermaye artırımıyla 2 milyar 2 milyon TLye çıktığı tespit edildi. Takvim.com.tr, İMAŞın Türkiyedeki ilk FETÖ okullarından Gülbahar Hatun Kolejini açtığını belgeleriyle ortaya koydu.