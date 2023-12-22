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Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini Takvim.com.tr'ye bozdu! Yeni partisini ne zaman kuruyor? İYİ Parti'deki istifalar, Akşener ile İmamoğlu-Yavaş savaşı ve Özgür Özel'li CHP hakkında bomba açıklamalar / 21.12.23

Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini Takvim.com.tr'ye bozdu! Yeni partisini ne zaman kuruyor? İYİ Parti'deki istifalar, Akşener ile İmamoğlu-Yavaş savaşı ve Özgür Özel'li CHP hakkında bomba açıklamalar / 21.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini Takvim.com.tr'ye bozdu! Yeni partisini ne zaman kuruyor? İYİ Parti'deki istifalar, Akşener ile İmamoğlu-Yavaş savaşı ve Özgür Özel'li CHP hakkında bomba açıklamalar / 21.12.23

Takvim 05:08
02

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Takvim 02:22
03

İYİ Parti'de Mansur Yavaş depremi! Yüksel Arslan ve Atila Çelik istifa etti... Akşener'e "pazarlıktan haberin vardı" salvosu! Peş peşe görevden almalar / 21.12.23

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04

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Takvim 02:11
05

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Takvim 02:52
07

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Takvim 01:58
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