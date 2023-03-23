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Yavuz Ağıralioğlu'nun bombaları sonrası sosyal medya karıştı! HDPKK'dan 'it'li yanıt... Muharrem İnce şiir yazdı... Gürsel Tekin HDP'yi savunuyor... / 22.03.23

Yavuz Ağıralioğlu'nun bombaları sonrası sosyal medya karıştı! HDPKK'dan 'it'li yanıt... Muharrem İnce şiir yazdı... Gürsel Tekin HDP'yi savunuyor... / 22.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Yavuz Ağıralioğlu'nun bombaları sonrası sosyal medya karıştı! HDPKK'dan 'it'li yanıt... Muharrem İnce şiir yazdı... Gürsel Tekin HDP'yi savunuyor... / 22.03.23

Takvim 03:27
02

Başkan Erdoğan, Kandil’in Kılıçdaroğlu için ‘tutumu umut veriyor’ desteğine dikkat çekti! / 22.03.23

Takvim 03:09
03

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Ramazan cennetin kapısını açar / 23.03.23

Takvim 09:10
04

Koalisyonun gizli ortağı HDP masa altından çıktı! Gözler Meral Akşener'e çevrildi! Şimdi ne yapacak? / 23.03.23

Takvim 01:23
05

Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çeken Ayasofya çıkışı: Büyük bir müessese bir kısmı turistlere açılabilir / 22.03.23

Takvim 02:26
06

Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! En düşük emekli maaşı, 6'lı koalisyon, deprem konutları ve seçim çalışmaları... / 22.03.23

Takvim 02:58
07

Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 4’lü zam formülü! Başkan Erdoğan canlı yayında müjdeyi verdi: "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL"

Takvim 02:49
08

CHP'de 'kriz yok' tiyatrosu! İmamoğlu defalarca kez çiğnediği Kılıçdaroğlu'na portakal soydu: Mansur Yavaş'tan haber alınamıyor / 22.03.23

Takvim 03:35
09

İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' krizi sürüyor! Takvim.com.tr Yavuz Ağıralioğlu'na ulaştı: Toplantıya neden katılmadı? İstifa söylentileri... / 22.03.23

Takvim 03:44
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