Meral Akşenerin karşı çıkmasının ardından yaşanan pazarlıklarlar 6lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. PKKnın siyasi kolu HDP de bugün duyurduğu aday çıkarmama kararı ile Kılıçdaroğluna destek vereceğini duyurmuş oldu. Bu gelişme sonrası İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu sert bir çıkış yaparak kendilerine pusu kurulduğunu ve cumhurbaşkanlığı makamının bölücü taleplere pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi. Yavuz Ağıralioğlunun çıkışı sonrası sosyal medya karıştı. HDP it göndermesi yaparken Muharrem İnce paylaştığı şiir ile gel gel yaptı.