Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Oğuz Ata'ya sahtecilik ve dolandırıcılık davası / 23.03.22

Ankara’da bir iş adamının 400 bin liralık senedini yeğeni özel bir üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı olan Dr. Oğuz Ata’nın imzasını taklit ederek icraya veren Mehmet Tüm ve Ata hakkında “resmi belgede sahtecilik”, “kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava dosyasında yer alan bilirkişi raporunda senetteki söz konusu imzanın Ata tarafından atılmadığı vurgulanırken, Ata’nın bunun bilincinde olduğu ancak icra takibine devam ettiği anlatıldı.