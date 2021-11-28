Yemeksepeti'nin başı belada! Hackerlar 20 bin kişinin verisini herkese açık şekilde paylaştığını duyurdu / 27.11.21

Son dönemde hack ve veri sızıntısı iddiaları ile gündeme gelen online yemek satış sitesi Yemeksepeti geçtiğimiz aylarda hacklenmiş ve 21,5 milyondan fazla kullanıcının kişisel bilgileri çalınmıştı. Yemek Sepetinin 8 aylık aradan sonra geçtiğimiz hafta yeniden hacklendiği iddia edildi. 60 milyon kullanıcının açık adres, isim-soyisim, telefon numarası gibi kişisel verilerini elde ettiklerini iddia eden hackerlar bugün Yemeksepeti.comdan rastgele seçtikleri 20 bin Yemeksepeti müşterisine ait bilgileri paylaşmaya karar verdiklerini duyurdu.