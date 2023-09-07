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Yeni CHP ve 'mutant' medya! Yılmaz Özdil Halk TV'den Sözcü TV'ye Odatv'den TELE 1'e sert girdi: "Seçimi kaybedeceğiz" endişesi / 07.09.23

Yeni CHP ve 'mutant' medya! Yılmaz Özdil Halk TV'den Sözcü TV'ye Odatv'den TELE 1'e sert girdi: "Seçimi kaybedeceğiz" endişesi / 07.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yeni CHP ve 'mutant' medya! Yılmaz Özdil Halk TV'den Sözcü TV'ye Odatv'den TELE 1'e sert girdi: "Seçimi kaybedeceğiz" endişesi / 07.09.23

Takvim 02:36
02

MİT'ten terör örgütüne üst düzey darbe: Rojna kod adlı Zülfiye Binbir etkisiz hale getirildi / 07.09.23

Takvim 02:14
03

Tek karede at pazarlığı! Sabah akşam Kemal Kılıçdaroğlu'nu gömen Meral Akşener yan yana gelince gülücükler saçtı / 06.09.23

Takvim 03:18
04

Akşener at pazarlığında dört nala! İYİ Parti'den CHP'ye İstanbul, Ankara, İzmir gözdağı | İmamoğlu - Yavaş vurgulu "seçmeni kandırdık" itirafı / 07.09.23

Takvim 02:59
05

Mustafa Sarıgül'den Özgür Özel'e tehdit gibi gözdağı: Aleyhine çalışırım / 06.09.23

Takvim 02:36
06

PKK'nın kasası patladı! Sözde iş kadını üzerinden milyonluk para transferi / 06.09.23

Takvim 02:14
07

CHP’den at pazarlığında el yükselten Akşener’e kontra! Önce Tunç Soyer sonra Mansur Yavaş… Rest üstüne rest / 07.09.23

Takvim 02:48
08

Memura-emekliye enflasyon zammı! | OVP'deki TÜFE tahmini ipucunu verdi! Kimin maaşı ne kadar artacak?  Fark ne olacak?

Takvim 02:25
09

CHP yandaşı Enver Aysever, Meral Akşener'i yerden yere vurdu: Kepazeleğin son noktası... Kafayı tırlatmış / 06.09.23

Takvim 04:17
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