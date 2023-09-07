Kendisini CHPli gazeteci olarak lanse etmekten imtina etmeyen, Kılıçdaroğlu ve avanesi tarafından SÖZCÜden kovdurulduğunu açık açık beyan eden Yılmaz Özdilden dikkat çeken bir çıkış geldi. Özdil, fondaş Halk TVden Sözcü TVye, Soner Yalçının imtiyaz sahibi olduğu Odatvden TELE 1e, CHPnin güdümündeki medya unsurlarını mutant olarak tanımlayıp Yeni CHP mutant medyaya para vermeye devam ettiği sürece Meral Akşener’e, Muharrem İnce’ye ağır saldırıların devam etmesi ve ana muhalefet maskesiyle AK Partiye yerel seçimin de hediye edilmesi kaçınılmaz dedi.