AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İkinci Dünya Savaşı düzeninin bittiği, dünyanın yeni bir düzen arayışında olduğunu belirten Çelik, Türkiye bütün gelişmelerin merkezinde kilit ülke olma rolünü koruyor dedi. ABye çifte standartla yüzleş çağrısı yapan Ömer Çelik, AB ancak Türkiyenin tam üyeliği ile küresel güç olabilir ifadelerini kullandı. Siyasi mezhepçilik yapan CHPye sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü, DEMle yapılan görüşmeye ilişkin Önceliğimiz PKKnın silah bırakıp kendini feshetmesi... Al-ver süreci yok. Pazarlık yok değerlendirmesini yaptı.