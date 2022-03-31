Yeni seçim kanunu maddeleri! Birinci bölümünde yer alan 7 madde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! / 30.03.22

Son dakika haberleri... Yeni seçim kanunu maddeleri Meclis Genel Kurulundan geçti. Kabul edilen maddelere göre, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7ye indiriliyor. İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak. Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, belirtilen süreler içinde ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa yapmamışsa seçime katılma yeterliliğini kaybedecek. Salt TBMMde grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak. YSK, görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon sağlayacak.