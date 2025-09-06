Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiyenin konut sorununu çözmeye yönelik dev bir sosyal konut projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Gençlere ve çok çocuklu ailelere özel kontenjan sağlanacağını belirten Kurum, ayrıca TOKİ borcunu erken kapatacak vatandaşlara yüzde 25 indirim yapılacağını duyurdu. Kurum, sığınak yönetmeliğinin güncelleneceğini belirtirken, 81 ilde yeni sığınaklar yapılacağını duyurdu. Deprem bölgesindeki konutların yüzde 70inin tamamlandığını açıklayan Kurum, muhalefete eleştiride bulunarak yerel yönetimler kanununda da değişiklik hazırlığında olduklarını belirtti.