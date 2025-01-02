Katil İsrailin Gazzedeki sistematik soykırımına dur demek isteyen yüzbinlerce kişi bugün TÜGVAnın çağrısına karşılık vererek Galata Köprüsüne akın etti. 7den 77ye vicdanı olan herkes eline Filistin ve Türk bayrağı alarak meydanlara koştu. Takvim.com.trye konuşan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Türkiyenin yeni yılın ilk mesajını güçlü bir şekilde verdiğini söyleyerek Galata Köprüsüne 400 bini aşkın vatandaşın geldiğini ifade etti. Beşinci, vatandaşa teşekkür ederken Belki de en fazla bu soykırımı gerçekleştiren İsrail askerine korku verdiler dedi. Netanyahuya bir mesaj gönderir misiniz? şeklindeki sorumuza da yanıt veren Beşinci, Hayvan desek hayvana yazık. Başka bir sıfattan bahsetsek ona yazık. Dolayısıyla onu tarif edecek bir cümle yok ifadelerini kullandı.