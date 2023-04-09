Cumhur İttifakına katılan Yeniden Refah Partisinin Genel Başkanı Fatih Erbakan 14 Mayıs seçimiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Saadet Partisinin Milli Görüş geleneğinden gelenleri Kılıçdaroğluna oy vermeye zorladığını belirten Erbakan, Altılı bloktakiler, Milli Görüşçüleri CHPye oy vermeye zorluyor. PKKdan açık destek alan Kılıçdaroğlunu nasıl cumhurbaşkanı yaparsınız. dedi. Sapkın LGBT lobisini destekleyen 7li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlunu cumhurbaşkanlığına taşımanın vebal olduğunu dile getiren Erbakan, LGBT aile yapısını bozmaz diyen bir insan. Bu zihniyetteki bir insanı nasıl cumhurbaşkanı yapıyorsunuz? Milli Görüşe zıt bir tablo var. 14 Mayıs, Milli Görüş ile gayri Milli Görüşün mücadelesine sahne olacak. ifadelerini kullandı.