Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında bebeklerini kaybeden 250 ailenin savcılığa 100 ailenin CİMERe başvurduğu belirlendi. A Haber canlı yayınında soruşturma yönelik açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Yenidoğan Çetesine ilişkin ödemelerin hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, SGKda bağlantıları da olabilir dedi. İstanbulda, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 47 şüpheliye ilişkin soruşturmada hazırlanan iddianame mahkeme tarafından geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti. Çetenin, 18 Kasımda hakim karşısına çıkacağı bildirildi.