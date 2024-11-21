İstanbulda, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan kamuoyunda Yenidoğan çetesi olarak bilinen 47 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması sona erdi. 11 saat süren duruşmada dinlenen 7 sanık deyim yerindeyse birbirini sattı. Mehtap öldür şu bebeği ifadelerinin yer aldığı telefon görüşmesi sorulan tutuklu sanık Mehtap Sayar, Konuşmak istemiyorum dedi. Hasan Basri Gökün hastalar üzerinden haksız bir şekilde komisyon aldığı dillendirildi.