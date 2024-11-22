İstanbulda, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen Fırat Sarı ve İlker Gönenin aralarında bulunduğu 22si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada dördüncü duruşma başladı. Epikriz ve SGK kayıtlarından sorumlu Funda Özen, savunmasında topu doktorlara attı ve Tıbbi bilgim yokken tıbbi evrakta oynama yapamam. Bu evraklar hekimler tarafından kontrol ediliyor. Doktorun bundan bilgisi yoksa onay yapmaz. Oynama yapmadım dedi. Sanık Renas Kılıç ise para trafiğini borç verdim diyerek açıkladı. Hastanelere bebek sevk eden Serdar Yüksel ise Hayatını kaybeden bebeklere Allahtan rahmet diliyorum şeklinde sınırları zorlayan bir ifade kullandı. Fırat Sarının sekreteri Sümeyye Nur Taşçı, Dayanamayıp işten çıkmak isteyenlere para veriyordu dedi.