Türkiyenin konuştuğu Yenidoğan Çetesinin faillerinin mahkemedeki ifadeleri kan donduruyor. Minik bedenlerin acımasızca ölümüne neden olup haksız kazanç sağlayan 47 sanığın 22si geçtiğimiz hafta 6 gün boyunca savunma yapmıştı. Şimdi sıra tutuksuz yargılananlarda. Tutuksuz yargılamaların ikinci günü saat 10:15te başladı. Birinci Hastanesinde hayatını kaybeden Opara bebek hakkında ifade veren hemşire Gizem Büyükköleş 6 aylık bebeği kuvöze aldılar. Uygun değil dendiğinde Doğukan Günlüğüne 20 bin TL alacağız, işinize bakın dedi. Para karşılığı epikriz yazıldığını da duydum ifadelerini kullandı. Sanık doktor Şehymus Çelik ise kan donduran bir itirafta bulundu. Çelik, Serdarıvo bebeğin ailesinin parası olmadığı için ilacı kesildi dedi. Yaklaşık 9,5 saat süren, 5 sanığın dinlenildiği duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarın saat 09.30a ertelendi.