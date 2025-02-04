Antalyada tutuklu bulunduğu cezaevindeki koğuşunda bileklerini keserek intihar eden Yenidoğan Çetesi davasının iki numaralı ismi İlker Gönenin cenazesi İstanbul’da toprağa verildi. Urgan iddialarını gündeme getiren avukat Aydın Mantar hakkında ise halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma suçu işlediği için soruşturma başlatıldı. İlker Gönenin intiharı sonrası ortaya çıkan iddialarla birlikte sosyal medyadaki paylaşımlar ve komplo teorileri İlker Gönen vakasından Cem Garipoğlu çıkarma çabası mı? soruları soruldu.