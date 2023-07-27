Yüksekova’yı Van-Hakkari Devlet Yolu’na bağlayan 16,3 km’lik Yeniköprü-Yüksekova Yolu T1 Tüneli Işık Görme Törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “Yurtiçi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı gelişmesine büyük katkı sağlayacak. Ayrıca yol güzergahında can ve mal emniyetini arttırarak Yüksekova-Hakkâri arası seyahat süresini 1 saat 15 dakikadan 50 dakikaya indireceğiz. Seyahat süresini 25 dakika azaltırken aynı zamanda akaryakıt ve zamandan büyük tasarruf sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, A Haber muhabiri Esra Arpaya tünelin detaylarını anlattı. Tünelin 3965 metre civarında olduğunu bildiren Bakan Uraloğlu, “Bitirdiğimizde T1 tünelini ulaşıma açacağız. Ciddi rahatlama sağlayacaktır” dedi. Diğer yandan Bakan Uraloğlu, Deprem bölgesindeki projelerde son durum ne? Ek uçak seferleri gelecek mi? sorularına da yanıt verdi. İşte detaylar...