Yeniköy'de gemi kazası: Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı / 25.09.21

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Son dakika haberine göre, İstanbul Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamada gemilerin kılavuz kaptanlar eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği belirtildi. Öte yandan İstanbul Boğazı'nda 2. gemi kazası oldu. Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisinin Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu su almaya başladı.