Yenilenen AKM'nin (Atatürk Kültür Merkezi) açılışına günler kala duyurdu: Gençlere özel stüdyo! / 11.10.21

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaat çalışmalarında son aşamaya gelindi. Açılışına sayılı günler akalan AKM'de artık son rötuşlar yapılırken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çocuklarımıza küçük yaştan sanatı sevdirmek için sanat merkezi var, yine gençlerimize özel kayıt stüdyomuz var. Kültür sanat anlamında uzmanlaşmış bir ihtisas kütüphanesi var. 24 saat yaşayan bir kültür sanat yurdu diyebiliriz." dedi.