7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istemek için il il gezen Mansur Yavaş Ankaralıların hayatını kolaylaştırmak yerine zorlaştırıyor. Koronavirüs salgını döneminde kabinlerin sosyal mesafe kurallarına uygun olmadığı belirtilerek kapatılan Yenimahalle – Şentepe teleferik hattı 2 yıl kaderine terk etti. Sonra da ağır bakımları yapılıyor denilerek 26 Milyon lira para harcandı. Ancak yapılan sözde bakıma rağmen çeşitli arızalardan dolayı teleferik yine her fırsatta kullanıma kapatılmaya devam etti. Vatandaş duruma “Yenimahalle Şentepe teleferik hattı ile ilgili şikayetlerimizi dinleyip anlayacak tek bir yetkiliniz yok mu Sayın başkanım” şeklinde tepki gösterdi.