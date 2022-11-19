Son dakika haberi! Mart 2023te yollara çıkacak olan Türkiyenin yerli ve milli otomobili yollara çıktığında enerjisini nereden alabileceğini gösterecek ŞarjetTR uygulaması EPDK tarafından geliştirildi. Şarj için ücret tarifesi ise serbest piyasaya dayalı olarak belirlenecek ve daha sonra duyurulacak. Ayrıca büyük şarj istasyonlarının sabit müşterilerini koruyabilmeleri için fiyatlarda indirim uygulayabilmelerine olanak tanınacak. Öte yandan şirketler EPDKdan aldıkları şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında şarj ağı işletebilirken, bugüne kadar 43 adet şirkete şarj ağı işletmesi lisansı verildi.