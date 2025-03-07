Oh Olsun, Gece Kuşu Zehra, Kördüğüm, İtham Ediyorum gibi filmlerle hafızalara kazınan Hale Soygazi, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topladı. Türkiye Sinema Güzellik Yarışmasına katılarak birinci olan ve ardından İtalyada Avrupa Sinema Güzeli seçilen Yeşilçam yıldızının son hali de merak edildi. Soygazinin sosyal medya paylaşımlarını görenler ise hayran kaldı. Şimdilerde 74 yaşında olan Soygazi için Kim der 74 yaşında, Yıllara meydan okuyan güzellik, Hala çok zarif ve güzel yorumları yapıldı.