YHT'ler, Marmaray ve Başkentray'a normalleşme düzenlemesi / 14.05.21

Tam kapanmanın ardından 17 Mayıs’ta geçilecek normalleşme için YHTler, Marmaray ve Başkentrayın çalışma düzenleri belirlendi. Buna göre; YHTler yüzde 50 doluluk oranıyla günde 22 sefer yapacak. Marmaray, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 30 dakika, diğer günlerde Zeytinburnu ile Maltepe arasında 8 dakika, Halkalı ile Gebze arasında 15 dakika aralıklarla hizmet verecek. Başkentray ise sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde Sincan ile Kayaş arasında 15 dakika, kısıtlamanın olduğu günlerde ise 30 dakika aralıklarla işletilecek.