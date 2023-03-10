CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun 6lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olması, FETÖsünden PKKsına LGBTsinden HDPsine bilimum kirli yapının umudu oldu. Adaylık ilanı sonrası hız kazanan CHP - HDP flörtünün etkileri sürerken FETÖden de peşi sıra Kılıçdaroğluna destek geldi. FETÖcü firariler Yolun açık olsun mesajı gönderdi, Şimdi ayağa kalkma vaktidir paylaşımları yaptı. Öte yandan LGBTlilerin de adı Millet esası Zillet olan ittifaktan yana saf tuttuğu dikkatlerden kaçmıyor. Takvim.com.tr konuya ilişkin detayları sizler için derledi.