Son dakika haberleri... 10 yıl önce beyin kanaması geçiren ve yıllardır tedavisi süren Kenan Işıktan acı haber geldi. 76 yaşındaki Kenan Işık bu sabah hayatını kaybetti. Kenan Işıkın vefatının ardından sanat ve siyaset dünyasından taziye mesajları geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, Merhum Kenan Işıka Allahtan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. ifadelerini kullandı. Işıkın cenaze programı da belli oldu. Kenan Işık kimdir, hangi olay sonrası bitkisel hayata girmişti? İşte detaylar...