Yıllık izin ücreti ödenir mi? Yargıtay'dan emsal karar: Kullanılmayan yıllık izin ücretlerinin ödenmesi zorunlu

Yıllık izin ücreti ödenir mi? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kullanılmayan yıllık izinlerin ücretlerinin ödenmesinde son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, özel sektör çalışanlarının kullanmadıkları yıllık izinlerinin ücretinin ödenmesinin yasal zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, bunun için zaman aşımı süresinin beş yıl olduğuna hükmetti. Ayrıca avukatların davalarda vekaletlerini dosyaya koymaması sebebiyle vekalet ücretini de alamayacağına hükmetti. Yıllık izin ücreti ödenir mi? Detaylar haberimizde...