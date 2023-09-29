Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden alınan hezimet sonrası CHP büyük bir kaosa yaşıyor. Ekrem İmamoğlunun değişim süreciyle Kemal Kılıçdaroğluna karşı başlayan isyan, Özgür Özelin adaylığını ilan etmesiyle daha da büyüdü. İmamoğlunun Özgür Özeli desteklediğini söylemesi ise Kılıçdaroğlu ile iplerin iyice gerilmesine neden oldu. Öyle ki iki isim aynı karede bile görünmek istemiyor, rahatsızlıkları yüzlerinden belli oluyordu. Buna son örnek gazeteci Hıfzı Topuzun cenaze namazından geldi. İki isim yan yana poz vermemek için çabalarken yüz ifadeleri dikkatlerden kaçmadı.