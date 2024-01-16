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Yine İETT vakası! Vatandaştan Ekrem İmamoğlu ve yönetimine salvo: "Halka bu eziyeti çektiriyorsunuz, lanet olsun" / 16.01.24

Yine İETT vakası! Vatandaştan Ekrem İmamoğlu ve yönetimine salvo: "Halka bu eziyeti çektiriyorsunuz, lanet olsun" / 16.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Yine İETT vakası! Vatandaştan Ekrem İmamoğlu ve yönetimine salvo: "Halka bu eziyeti çektiriyorsunuz, lanet olsun" / 16.01.24

Takvim 02:40
02

İran ordusu Irak'ta ABD'yi vurdu! Amerikan üslerine çok sayıda füze fırlatıldı / 15.01.24

Takvim 02:25
03

Katiller birbirine düştü | Terör devleri İsrail'de iç karışıklık alarmı! Muhalefet lideri Yair Lapid fitili ateşledi: Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant görüşmüyor / 16.01.24

Takvim 01:53
04

FETÖ tetikçisi Cevheri Güven'in köstebeği deşifre oldu! Polis memuru hakkında yeni bilgilere ulaşıldı / 16.01.24

Takvim 01:30
05

CHP'li İBB'nin terör partisi DEM'e tahsis ettiği salonda bebek katili Abdullah Öcalan ve PKK propagandası yapıldı / 15.01.24

Takvim 01:11
06

Çözülemeyen altyapı sorunu Ankaralıyı isyan ettirdi! Mansur Yavaş bizi rezil etti / 15.01.24

Takvim 00:59
07

Kentsel dönüşüme destek değil köstek! CHP'li İBB deprem bütçesini 6 kat düşürdü! İstanbul'da dava üstüne dava açtı / 15.01.24

Takvim 01:26
08

CHP'li İBB'nin fonladığı İBB Haber'den skandal! AK Parti’ye bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü bozukmuş gibi gösterdiği iftirası! Gerçek ortaya çıktı / 15.01.24

Takvim 01:43
09

Refah payı için karar 'zam'anı! Hangi formüller gündemde | Süreç nasıl ilerleyecek? Emeklilere ne zaman yansıyacak?

Takvim 01:16
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