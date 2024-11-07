Daha önce kuduz köpekleri araçlara doldurup Ankaraya getirdiği için tutuklanan Köpek Velisi mahlaslı Buket Özgünlü yeni bir skandalla gündemde. Özgünlü, Klinik borçlar adı altında takipçilerinden tamı tamına 1.4 milyon TL para istedi. Bağış ve Klinik Borçlar maskesiyle toplanan bu paralar, hayvanlar için harcanacağına zimmete geçiriliyor. MASAKın mama lobisiyle ilgili hazırladığı rapor bağış toplayanların nasıl zenginleştiğini ortaya koydu. Estetikleri ve adına kayıtları 9 dairesi ile dikkat çeken Buket Özgünlü de o isimler arasında.