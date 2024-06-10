Dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında YKS soruları sızdırıldı yalanı sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç resen soruşturma başladığını duyurdu. Bakan Tunç sosyal medya hesabında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sorularının sızdırıldığına ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan resen soruşturma başlatılmıştır dedi. Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır açıklamasında bulundu.