CHPli Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019dan bu yana algı ve PRa dayalı belediyecelik anlayışıyla vatandaşı hizmetten mahrum bırakmış vaziyette. Öte yandan megakentte yolsuzluk ve israf skandallarının da ardı arkası kesilmiyor. Bunun son örneği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 2inci oturumunda AK Parti Meclis Üyesi Muharrem Balık 75 dolarlık kameraların 125 bin liraya takıldığını ortaya çıkardı. Balık, “Yaklaşık 75 dolara piyasadan çok rahat bulabileceğiniz bu kameraları, o 2 bin 500 taksiye 25 bin liradan takılıyor. 8+1 yeni minibüs taksilere 53 bin 900 liradan takılıyor. Bu günlerde giden 8+1 minibüslerden de 125 bin lira istiyorlar bu 75 dolarlık cihaz için. İSBAKın bu ticaretten bir geliri var mı? Tabi ki yok. Sonra kurumlarımız maalesef bu şekilde batıyor dedi.