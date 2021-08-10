YÖK, YKS'de barajın düşürülmesi çalışmasını Başkan Erdoğan'a sundu! Erdoğan kararını verdi / 10.08.21

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Gelen son dakika haberine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) çok sayıda adayın barajın altında kalması nedeniyle barajın geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da düşürülmesi gündemde. YÖK konuyla ilgili çalışmasını tamamladı ve konuyu Başkan Erdoğan'a sundu. YKS baraj puanının düştüğünü açıklayan Erdoğan, "YÖK, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır." dedi. Haberin detayları...