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Yolsuzluk iddiaları madde madde sıralandı! Bu sefer kaçamayacak! CHP'li Özlem Çerçioğlu’na adrese teslim ihalelerden soruşturma izni / 15.11.23

Yolsuzluk iddiaları madde madde sıralandı! Bu sefer kaçamayacak! CHP'li Özlem Çerçioğlu’na adrese teslim ihalelerden soruşturma izni / 15.11.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Yolsuzluk iddiaları madde madde sıralandı! Bu sefer kaçamayacak! CHP'li Özlem Çerçioğlu’na adrese teslim ihalelerden soruşturma izni / 15.11.23

Takvim 03:06
02

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu intikamında yeni perde! Fatih Altaylı'dan bomba iddia: CHP'yi karıştırmak için çalışacak. Ofisi biri finanse ediyor / 14.11.23

Takvim 02:45
03

Telefon fiyatının % 44’ü devletten! Gençlere telefon ve bilgisayar desteği şartları belli oldu

Takvim 01:39
04

CHP'li İBB'de karanlık işler girift ilişkiler! İmamoğlu'nun ihya ettiği Emrah Bağdatlı kim? 'Pandora'dan çıkan Murat Ongun ve milyonluk yarış atı... / 14.11.23

Takvim 03:22
05

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan skandal sözler! Erdoğan'ın İsrail sözleri zoruna gitti: Absürt / 14.11.23

Takvim 01:59
06

Hem maaş hem ikramiye artacak! Yeni ek gösterge düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? Kime, nasıl yansıyacak?

Takvim 02:40
07

Dilan Polat'tan sonra gözler onların üzerindeydi | Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı! O fenomen inceleniyor... Rabia Toprak ve Nevra Bilem'den açıklama / 14.11.23

Takvim 06:08
08

Takvim.com.tr aylar önce yazmıştı! CHP'li isim itiraf etti: Ekrem İmamoğlu'nun trol ağı ifşa oldu / 13.11.23

Takvim 03:23
09

Montaj görüntülerle A Haber'i hedef alan CHP yandaşı Sedef Kabaş'a yargı tokadı! Yalanı yanına kar kalmadı: Tazminat ödeyecek / 13.11.23

Takvim 02:27
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