Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni çiftliğe döndüren CHP’li Özlem Çerçioğlu, skandallarıyla gündemden düşmek bilmemişti.Hakkında soruşturma izni verilen Çerçioğlu ve 32 belediye çalışanı hakkında ön inceleme raporu tamamlandı. Ancak Çerçioğlu ve şüpheliler Danıştaya itiraz etti. Bunun üzerine yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldikten sonra tekrar soruşturma izni verdi. Bu izin çerçevesinde de yeniden rapor hazırlandı. Rapora göre ihaleler, direksiyonu, sağda olacak, kliması olmayacak gibi şartlarla adrese teslim yapıldı. İşte detaylar...