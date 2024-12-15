PKK/YPG Suriyede meşrulaşma hesapları içinde. ABD ve Fransadan giden bir heyet terör örgütüne akıl hocalığı yapıyor. Ancak Ankaranın Fıratı terörden temizleme kararlılığı ve Trumpın Biden yönetiminin aksine Suriye bizim sorunumuz değil tutumu YPGyi iyice çıkmaza soktu. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin, iradelerine ipotek koyduğu Suriye Kürtlerine Ulusal birlik çağrısı yapıp yalvarmak zorunda kaldı. Bu çağrı sonrası eski KDPli bir isim Türkiyenin onları YPG kabul etmesi için Barzaninin önü açılsın dedi. Barzani medyasının da YPGyi meşrulaştırma sürecini desteklemesi dikkat çekti.