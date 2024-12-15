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YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin zulmettiği Kürtlere yalvardı! PKK'nın "Meşrulaşma" hesapları... Fransa hinliği Barzani-Talabani sinsiliği / 15.12.24

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin zulmettiği Kürtlere yalvardı! PKK'nın "Meşrulaşma" hesapları... Fransa hinliği Barzani-Talabani sinsiliği / 15.12.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin zulmettiği Kürtlere yalvardı! PKK'nın "Meşrulaşma" hesapları... Fransa hinliği Barzani-Talabani sinsiliği / 15.12.24

Takvim 05:09
02

Emekliye üçlü artış: Ocak zamları netleşiyor! İşte yeni oranlar...

Takvim 03:33
03

Soyguna ağır ceza! Takvim gündeme taşıdı I Bakanlık düğmeye bastı: Harcama limitine jet inceleme

Takvim 02:24
04

Dışişleri Bakanlığında kritik görüşme: Bakan Fidan Blinken'ı kabul etti / 13.12.24

Takvim 07:11
05

Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! O kavganın intikamı... Silahı adliyeye nasıl soktu? Tekerlekli sandalye detayı | Soruşturma başlatıldı / 13.12.24

Takvim 03:15
06

Fransa'nın yeni Başbakanı Francois Bayrou oldu! / 13.12.24

Takvim 04:24
07

Suriyeliler Esad sonrası ilk cuma namazı için Şam'ın kalbi Emevi Camii'ne akın etti / 13.12.24

Takvim 00:18
08

Rekabet Kurulu’ndan Google’a 2.6 milyar TL’lik ceza

Takvim 03:12
09

Fenerbahçe'de 2 yolcu! Şampiyon stoper için görüşmeler başlıyor / 13.12.24

Takvim 05:31
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